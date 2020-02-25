В барнаульской школе вовремя не вызвали скорую девочке, получившей травму

ТАСС, 25 февраля. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сотрудниками барнаульской школы, где вовремя не вызвали скорую получившей травму девочке. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья (ст. 238 УК РФ), сотрудниками одной из школ города Барнаула. По предварительным данным следствия, 19 февраля 2020 года ученица одной из школ города Барнаула обратилась к педагогу с жалобой на получение травмы. Преподаватель не принял должных мер, впоследствии девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована", - говорится в сообщении.

Накануне пресс-служба мэрии Барнаула сообщала, что в школе № 31 девочка пожаловалась на головную боль после того, как столкнулась в лестничном проеме с другим ребенком. Учителя оказали школьнице первую помощь, а классный руководитель пригласила маму в школу. К приезду мамы состояние ребенка ухудшилось, и лишь тогда заместитель директора по воспитательной работе вызвала скорую помощь.