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Компания-разработчик песчаного карьера в Новосибирске договорилась с местными жителями

В компании "Старица" заявили, что при заключении соглашения количество претензий, которые высказывали протестующие жители, заметно сократилось, а большинство разногласий удалось урегулировать

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Компания "Старица", имеющая лицензию на разработку песчаного месторождения "Кучино" в Новосибирске, планирует начать добычу весной 2020 года. Против карьера выступают местные активисты, и компания заключила с жителями соглашение, тем самым сократив количество претензий, сообщил журналистам во вторник генеральный директор компании "Старица" Константин Хоруженко.

В октябре активисты в Новосибирске выходили на митинги против разработки песчаного карьера, который находится на территории микрорайонов Балластный и Ленинский в непосредственной близости от домов, а также перекрывали съезд спецтехники с дороги к месту разработки.

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"Добычу начнем, я думаю, месяца через два, весной. <…> Уже есть пакет соглашений с подписями жителей, мы добавляем туда все новые и новые условия, касающиеся наших обязательств. Была просьба от жителей зафиксировать еще в этом соглашении то, что мы будем работать только днем, в соглашении будет четко указано с какого по какое время мы работаем", - сказал Хоруженко на пресс-конференции.

Он пояснил ТАСС, что при заключении соглашения количество претензий, которые высказывались местными жителями, заметно сократилось, а большинство разногласий удалось урегулировать. По словам Хоруженко, среди пунктов соглашения - зарыбление водоема, сохранение дороги и ее освещение, подсыпка дорог, прилегающих к болоту, а также установка детской площадки и ремонт хоккейной коробки. Хоруженко также отметил, что отработка месторождения позволит значительно понизить уровень грунтовых вод в районе, что благоприятно скажется на качестве жизни местных жителей.

"В результате нашей работы уровень грунтовых вод в окрестностях этого болота понизится приблизительно на 0,8-1 метр. На сегодняшний день проблема подтопления построек чрезвычайно актуальна в этом районе. На сегодня там и огороды, заросшие камышами, и вода в погребах. [После отработки] грунты станут более устойчивыми, и благодаря этому, я считаю, ценность земельных участков возрастет", - сказал он.

Хоруженко добавил, что компания планирует отработать месторождение к 2025 году, после рекультивации на территории вместо болота появится озеро. Стоимость работ по рекультивации руководитель компании назвать затруднился, уточнив лишь, что она составит несколько миллионов рублей.

О месторождении

Ранее в мэрии Новосибирска ТАСС сообщали, что результаты аукциона на право пользования участком недр "Месторождение Кучино" в Ленинском районе города Новосибирска утверждены приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области в декабре 2014 года. Лицензия на пользование недрами сроком до 29 декабря 2029 года выдана ООО "Старица" департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области. В мэрии отметили, что земельный участок площадью 27,6 га передан мэрией города Новосибирска ООО "Старица" по договору аренды для использования с целью разведки и добычи песчано-гравийных материалов. Ранее Хоруженко заявлял, что извлекаемые запасы месторождения - это порядка 2,5 млн кубических метров.

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