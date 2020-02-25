Возбуждено дело о превышении полномочий при обыске жителя Омска, задержанного с наркотиком

ОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий" в отношении неустановленных сотрудников полиции и Росгвардии, которые в середине декабря при обыске жителя Омска Дмитрия Федорова обнаружили наркотики. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах.

Позднее Федоров заявил, что наркотики ему были подброшены сотрудниками Росгвардии. Через некоторое время он был сбит насмерть электричкой.

"Да, уголовное дело возбуждено", - сказал собеседник агентства. В региональном УМВД и следственном управлении СК РФ ТАСС не прокомментировали информацию о возбуждении дела в интересах следствия.

Депутат горсовета Омска Дмитрий Петренко, к которому Федоров перед гибелью обращался за помощью, в своем Telegram-канале опубликовал постановление о возбуждении уголовного дела. "Поводом для возбуждения уголовного дела является рапорт <…>, согласно которому сотрудниками отдела полиции № 7 УМВД России по Омской области и сотрудниками ФГКУ УВО ВНГ России по Омской области (Росгвардия - прим. ТАСС) превышены должностные полномочия", - говорится в документе.

В постановлении отмечается, что сотрудники могли совершить при проведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении Федорова незаконные действия, которые могли повлечь незаконное привлечение мужчины к уголовной ответственности.

После задержания и обыска Федоров на странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал видео, в котором заявил, что 15 декабря его остановили двое сотрудников Росгвардии и подбросили ему 5 пакетиков с наркотиками. Он обратился за помощью к депутату омского горсовета Петренко, но в день предполагаемой встречи с ним был сбит насмерть электричкой. По свидетельству машиниста и данным транспортной прокуратуры, мужчина сам прыгнул под поезд. Позднее региональное УМВД продемонстрировало журналистам видеозапись обыска Федорова, на которой у него в присутствии понятых сотрудники правоохранительных органов достают из кармана несколько пакетиков с наркотическими веществами.