20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пострадавшую от паводка дамбу в Томской области капитально отремонтируют за два года

Объект получил повреждения в 2017 году

ТОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ одобрило проект по капремонту дамбы на реке Ум в Томской области, на которой из-за многочисленных повреждений после паводка в 2017 году была объявлена чрезвычайная ситуация локального характера. Ремонтные работы по восстановлению защитных функций плотины начнутся в 2020 году и займут около двух лет, сообщается во вторник на официальном сайте правительства Томской области.

"Плотина на реке Ум - потенциально опасное гидротехническое сооружение. В случае аварии, которая может произойти здесь при тяжелом сценарии паводка, экономический ущерб достигнет 90 миллионов рублей. Капремонт сооружения будет продолжаться в течение двух лет из-за большого объема работ, но позволит полностью восстановить защитные функции плотины и продолжить ее безаварийную эксплуатацию", - цитирует пресс-служба регионального правительства начальника отдела водных ресурсов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Наталью Филатову.

На капитальный ремонт дамбы будет направлено 48,4 млн рублей, в том числе более 40 млн рублей из федерального бюджета. Работы начнутся сразу после прохождения половодья весной текущего года.

Как сообщалось ранее, дамба на реке Ум в Томской области была построена в 1989 году. С 2015 года из-за активного таяния снега в период весеннего половодья отмечалось снижение гребня гидротехнического сооружения, который защищал от разлива реки. После паводка 2017 года были выявлены также разрушения в теле плотины и элементах крепления. В случае сильного половодья мог произойти перелив воды через гребень дамбы или ее разрушение. В зону возможного подтопления попадают участок автомобильной трассы между Томском и Новосибирском и более 100 жилых домов.

Теги
РоссияТомская область
Реклама на ТАСС
В мэрии Новосибирска проводятся следственные действия по факту подлога
Сотрудники администрации города являются свидетелями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС