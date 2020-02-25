Пострадавшую от паводка дамбу в Томской области капитально отремонтируют за два года

ТОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ одобрило проект по капремонту дамбы на реке Ум в Томской области, на которой из-за многочисленных повреждений после паводка в 2017 году была объявлена чрезвычайная ситуация локального характера. Ремонтные работы по восстановлению защитных функций плотины начнутся в 2020 году и займут около двух лет, сообщается во вторник на официальном сайте правительства Томской области.

"Плотина на реке Ум - потенциально опасное гидротехническое сооружение. В случае аварии, которая может произойти здесь при тяжелом сценарии паводка, экономический ущерб достигнет 90 миллионов рублей. Капремонт сооружения будет продолжаться в течение двух лет из-за большого объема работ, но позволит полностью восстановить защитные функции плотины и продолжить ее безаварийную эксплуатацию", - цитирует пресс-служба регионального правительства начальника отдела водных ресурсов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Наталью Филатову.

На капитальный ремонт дамбы будет направлено 48,4 млн рублей, в том числе более 40 млн рублей из федерального бюджета. Работы начнутся сразу после прохождения половодья весной текущего года.

Как сообщалось ранее, дамба на реке Ум в Томской области была построена в 1989 году. С 2015 года из-за активного таяния снега в период весеннего половодья отмечалось снижение гребня гидротехнического сооружения, который защищал от разлива реки. После паводка 2017 года были выявлены также разрушения в теле плотины и элементах крепления. В случае сильного половодья мог произойти перелив воды через гребень дамбы или ее разрушение. В зону возможного подтопления попадают участок автомобильной трассы между Томском и Новосибирском и более 100 жилых домов.