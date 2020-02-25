В ЦКБА не считают выявленное на предприятии нарушение причиной загрязнения воздуха в Омске

ОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Руководство Центрального конструкторского бюро автоматики (ЦКБА) признало наличие на предприятии неучтенного источника выбросов вредных веществ в атмосферу, который Росприроднадзор обнаружил после выявления случаев загрязнения воздуха в январе в Омске, однако считает, что этот источник не мог оказать влияние на качество атмосферы города. Об этом сообщил во вторник ТАСС и. о. гендиректора предприятия Сергей Сиберт.

В январе в Омске было восемь случаев превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. В разные дни в воздухе была отмечена повышенная концентрация аммиака, оксида азота, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, хлороводорода, сероуглерода, метилмеркаптана и этилбензола. По данному факту Росприроднадзор организовал внеплановую проверку на шести предприятиях города, на двух из которых выявил нарушения.

"При натурном обследовании установлен неучтенный <…> выброс хрома от источника [в объеме] 0,00001 г/с. В выбросах от цианистого коллектора очистных сооружений лабораторией ЦЛАТИ обнаружено содержание ионов хрома в концентрации, сопоставимой с фоновой, что подтверждается справкой от центра по мониторингу загрязнения окружающей среды. <…> От производственных процессов данного коллектора в воздушную среду ионы хрома не выделяются. Соответственно, стать причиной превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосфере Омска данный источник не может", - сказал Сиберт.

По его словам, в настоящий момент предприятие проводит корректировку инвентаризации источников выбросов, срок устранения выявленных нарушений - 7 сентября 2020 года. Сиберт добавил, что с 16 декабря 2019 года по 14 января 2020 года Омская межрегиональная природоохранная прокуратура провела в ЦКБА проверку по информации Обь-Иртышского УГМС о превышении в начале декабре в атмосфере Омска ПДК хлорида водорода. "В ходе проведения проверки нарушений закона за проверяемый период, относящихся к предмету проверки, не выявлено", - отметил он.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск фигурировал в майском указе главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

С 1960 года ЦКБА (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") специализируется на разработке и производстве пассивных радиолокационных головок самонаведения для ракет, а также систем их автоматизированного контроля. Его продукция включает пассивные системы пеленгации и целеуказания боевых самолетов, авиационные станции предупреждения о радиолокационном облучении.