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Режим "черного неба" ввели в Красноярске на двое суток

С начала 2020 года он объявлен в городе в третий раз
Красноярск, 14 февраля 2020 года Андрей Самсонов/ТАСС
Описание
Красноярск, 14 февраля 2020 года
© Андрей Самсонов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный среди горожан как режим "черного неба", ввели в Красноярске до вечера 27 февраля. Об этом во вторник сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 19:00 (15:00 мск) 25 февраля 2020 года до 19:00 27 февраля 2020 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Согласно данным Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края, пока состояние воздуха не ухудшилось. Только в пригородном поселке Березовка на 19:20 (15:20 мск) датчиками зафиксировано превышение по диоксиду азота.

Во вторник в Красноярске находится глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая провела в городе серию встреч по состоянию атмосферного воздуха и мер, принимаемых для предотвращения его загрязнения.

О НМУ в Красноярске

В дни НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Отсутствие ветра в условиях географического положения и рельефа Красноярска - город стоит в низине и окружен горами - приводит к тому, что выбросы промышленных предприятий, котельных и автомобильного транспорта не рассеиваются и формируют над городом смог. В такие периоды предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

Режим НМУ введен в Красноярске в третий раз с начала 2020 года.

Теги
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