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В Алтайском крае весеннее половодье может подтопить две тысячи домов

По данным МЧС, снегозапасы в регионе превышают среднегодовую норму в два раза и более

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Весеннее половодье может подтопить 2 тыс. домов в Бийском районе Алтайского края, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"По прогнозу специалистов, активное снеготаяние, вскрытие рек и паводкоопасный период на территории Алтайского края ожидается на 3-5 суток раньше обычного. Снегозапасы в регионе превышают среднегодовую норму в два раза и более. В зону возможного подтопления в бассейне реки Бии могут попасть более 2 тыс. домовладений в 15 населенных пунктах, 17 социально значимых объектов, три моста, участок автодороги федерального значения и девять автодорог местного, регионального значения", - сказали в ведомстве.

Во вторник проинспектировать подготовку к весеннему половодью и пожароопасному сезону в регион прилетел глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Вместе с губернатором Виктором Томенко он совершил облет Бийского района. После этого на совещании было доложено, что на случай ухудшения обстановки для населения Бийска и Бийского района предусмотрены 26 пунктов временного размещения общей вместимостью до 10 тыс. человек, для лежачих больных предусмотрен стационар на 350 коек.

Как подчеркнули в пресс-службе, глава МЧС потребовал от глав муниципальных образований заблаговременно информировать людей о подготовке к весеннему половодью и правилах поведения во время наводнения. "Министр отметил, что обучение населения должно проводиться с использованием максимального количества средств и возможностей: распространение памяток, задействование спецмашин, оборудованных системами громкоговорящей связи, вовлечение в работу старост улиц и СМИ. Евгений Зиничев указал на необходимость организации адресной помощи населению на время осложнения паводковой обстановки", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, в настоящее время гидрологическая обстановка стабильная, уровень воды в реках значительно ниже критических отметок: в реке Бия - в 6 раз, в Катуни - в 3 раза. Их мониторинг осуществляется ежесуточно, отметили в пресс-службе. Общая группировка для ликвидации последствий возможных потоплений составляет 1,4 тыс. человек, около 450 единиц техники и 15 плавсредств.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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