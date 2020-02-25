Лаборатория Росприроднадзора будет создана в Норильске в течение двух месяцев

КРАСНОЯРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Стационарную лабораторию Росприроднадзора создадут в Норильске на севере Красноярского края в течение 2-2,5 месяцев, сообщила ТАСС глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в 12 промышленных городах с наиболее загрязненным воздухом, куда входит Норильск, реализуется эксперимент по ограничению (квотированию) вредных выбросов в атмосферу. Помимо Норильска, в эксперимент также вошли Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Эксперимент проводится по федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".

"Она [лаборатория] будет стационарной, потому что передвижная там неэффективна. <...> В течение 2-2,5 месяцев она будет уже полностью. Мы выбрали для нее помещения, мы закупаем оборудование, мы проходим соответствующие сертификации. Она там будет впервые за время существования Росприроднадзора (за 15 лет - прим. ТАСС)", - сообщила Радионова.

По ее словам, Норильск занимает ключевое место в федеральном проекте "Чистый воздух".

Эксперимент в городах-участниках проекта проводится с целью снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с федеральным законом, подписанным в 2019 году президентом России Владимиром Путиным. Согласно закону, Росприроднадзор организует проведение сводных расчетов на территории эксперимента и будет запрашивать у предприятий необходимые сведения по выбросам.

Система мониторинга за качеством воздуха

В декабре прошлого года правительство РФ создало своим постановлением государственную информационную систему мониторинга качества атмосферного воздуха в 12 промышленных городах России, которую можно использовать в том числе для прогноза загрязнения и оценки его вредного воздействия на человека. Оператором информационной системы стал Росприроднадзор. Для быстрого реагирования и отслеживания состояния воздуха Центры лабораторного анализа и технических измерений получат около 20 автомобилей - передвижных лабораторий для отбора проб воздуха. Их передача в регионы началась в 2019 году.

В рамках проекта "Чистый воздух" планируется снизить уровень загрязняющих выбросов как минимум на 20% в 12 промышленных городах. Должна появиться эффективная система мониторинга и общественного контроля за состоянием воздуха. Также проект предполагает модернизацию 59 действующих постов наблюдения Росгидромета, запуск восьми новых автоматических станций, а также дооснащение 12 химических лабораторий, что позволит значительно расширить диапазон и оперативность предоставляемых данных для оценки загрязнения воздуха.

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".