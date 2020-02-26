В Алтайский край доставят наливные дамбы для защиты сел от подтопления

БАРНАУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Часть населенных пунктов Алтайского края, подверженных подтоплению, планируется защищать по аналогии с Дальним Востоком с помощью наливных дамб от весеннего паводка. Доставка этих дамб запланирована в регион в ближайшее время, сообщил в среду на совещании по подготовке Алтайского края и Республики Алтай к сезонам паводков и лесных пожаров замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.

В этом году в крае в зону подтопления может попасть 202 населенных пункта - это 15 тыс. домов с более 42 тыс. жителей. В 2020 году в части районов Алтайского края выпали осадки в 2-2,5 раза выше нормы.

"С учетом опыта применения наливных защитных сооружений на Дальнем Востоке предлагаю подготовить обращение на [имя] председателя правительства [РФ] о вскрытии резерва и получении наливных дамб протяженностью 7-10 км и переброске дамб силами МЧС России с привлечением авиации и заблаговременного распределения этих дамб в населенные пункты, которые могут оказаться под угрозой", - сказал Яцуценко.

По его словам, чтобы обучить специалистов Алтайского края использованию таких дамб, в регион прибудут сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС РФ и центра "Лидер". Также, по словам Яцуценко, с учетом аномальной гидрологической обстановки в Алтайском крае планируется рассмотреть заблаговременную переброску сил и средств Сибирского спасательного центра в край и Новосибирскую область, где также прогнозируют сложный паводок.

Также, по словам замминистра, планируется перебросить в середине марта оперативную группу с беспилотниками на период паводка и начальное время противопожарного периода на Алтае, обучить специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Алтайского края применять эту технику заранее для составления планов всех населенных пунктов, которые попадают в зону паводка.

Наливные дамбы - это эластичный резервуар, который заполняется водой и устанавливается на точке как искусственная преграда от воды. Подобную технологию используют для защиты от наводнений и паводка. Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей.