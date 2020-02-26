20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Балтика" продала имущественный комплекс одного из старейших пивзаводов Сибири

Покупателем объекта в Красноярске стала группа компаний "Сибверк" из Новосибирска

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пивоваренная компания "Балтика" закрыла сделку по продаже принадлежавшего ей имущественного комплекса предприятия в Красноярске и планирует направить средства на развитие бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании.

Актив приобрела группа компаний "Сибверк" из Новосибирска, которая занимается инвестициями и управлением недвижимостью. Брокером по продаже объекта в Красноярске стала компания Knight Frank St. Petersburg. В пресс-службе "Балтики" ТАСС не назвали сумму сделки, сославшись на коммерческую тайну.

"Мы закрыли сделку в феврале. У нас нет планов по закрытию других заводов в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова президента компании Ларса Леманна.

Красноярский пивоваренный завод был построен в 1875 г. В 1991 г. на его базе была создана пивоваренная компания "Пикра". В 2006 г. завод вошел в состав компании "Балтика".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Балтики", с 30 апреля 2015 г. площадка в Красноярске не осуществляет операционную деятельность. "Решение о продаже площадки принято после тщательного анализа операционной деятельности и структуры производства компании "Балтика", с учетом эффекта масштаба и баланса текущих доходов и инвестиций в долгосрочное развитие бизнеса", - сказал ее представитель.

Как сообщили в "Балтике", на площадке в Красноярске ГК "Сибверк" разместит собственное непищевое производство, а свободные площади намерена сдавать в аренду. Площадь территории завода в Красноярске составляет 5,3 га. Объект включает в себя 12 зданий, общей площадью 41 тыс. кв. м, которые обеспечены всеми необходимыми инженерными коммуникациями.

Компания "Балтика" входит в Carlsberg Group. Пивоваренные заводы компании находятся в восьми городах России: в Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске, Новосибирске. "Балтике" принадлежат более 40 региональных и национальных брендов пива, а также 8 непивных брендов. Компания экспортирует свою продукцию в 75 стран мира.

Теги
РоссияКрасноярский крайНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Курашов: подготовка к этапам КМ по фристайлу в Красноярске проходит в штатном режиме
Глава Федерации фристайла России отметил, что ситуация с распространением коронавируса в мире не повлияет на проведение этапом Кубка мира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС