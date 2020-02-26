"Балтика" продала имущественный комплекс одного из старейших пивзаводов Сибири

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пивоваренная компания "Балтика" закрыла сделку по продаже принадлежавшего ей имущественного комплекса предприятия в Красноярске и планирует направить средства на развитие бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании.

Актив приобрела группа компаний "Сибверк" из Новосибирска, которая занимается инвестициями и управлением недвижимостью. Брокером по продаже объекта в Красноярске стала компания Knight Frank St. Petersburg. В пресс-службе "Балтики" ТАСС не назвали сумму сделки, сославшись на коммерческую тайну.

"Мы закрыли сделку в феврале. У нас нет планов по закрытию других заводов в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова президента компании Ларса Леманна.

Красноярский пивоваренный завод был построен в 1875 г. В 1991 г. на его базе была создана пивоваренная компания "Пикра". В 2006 г. завод вошел в состав компании "Балтика".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Балтики", с 30 апреля 2015 г. площадка в Красноярске не осуществляет операционную деятельность. "Решение о продаже площадки принято после тщательного анализа операционной деятельности и структуры производства компании "Балтика", с учетом эффекта масштаба и баланса текущих доходов и инвестиций в долгосрочное развитие бизнеса", - сказал ее представитель.

Как сообщили в "Балтике", на площадке в Красноярске ГК "Сибверк" разместит собственное непищевое производство, а свободные площади намерена сдавать в аренду. Площадь территории завода в Красноярске составляет 5,3 га. Объект включает в себя 12 зданий, общей площадью 41 тыс. кв. м, которые обеспечены всеми необходимыми инженерными коммуникациями.

Компания "Балтика" входит в Carlsberg Group. Пивоваренные заводы компании находятся в восьми городах России: в Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске, Новосибирске. "Балтике" принадлежат более 40 региональных и национальных брендов пива, а также 8 непивных брендов. Компания экспортирует свою продукцию в 75 стран мира.