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В Новосибирской области на Масленицу проведут около тысячи мероприятий

Они пройдут почти во всех муниципалитетах, центром празднования станет Каргатский район

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Порядка тысячи мероприятий состоится в Новосибирской области в рамках празднования Масленицы, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков.

"С каждым годом растет количество мероприятий (на Масленицу - прим. ТАСС). <..>. У нас их будет около тысячи с учетом районов области, городов", - сказал он

По словам Зимнякова, мероприятия пройдут почти во всех муниципальных образованиях и городских округах. Все больше мероприятий проводит бизнес, отметил и. о. министра, добавив, что за год количество праздничных площадок выросло примерно на 150.

Центром празднования в области станет Каргатский район, который примет областной праздник "Широкая Масленица". В его рамках пройдут масштабные народные гуляния с хороводами, лазанием на столб, завоеванием снежного городка, а также придуманной жителями Каргата игрой - ледяным бильярдом.

Как сообщил ТАСС глава района Велерий Флек, в новой зимней игре используют ледяные шары, которые будут поддерживаться потоками воздуха как на столе для аэрохоккея. Их нужно будет загонять в лузы как в бильярде. На состязания ожидаются гости не только из соседних районов, но и из соседних регионов.

Масленичная неделя началась 24 февраля и завершится 1 марта. В первый день весны проходит традиционное сжигание чучела масленицы, символизирующее проводы зимы.

Теги
РоссияНовосибирская область
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