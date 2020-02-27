В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

ИРКУТСК, 27 февраля. /ТАСС/. Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер. Об инциденте в четверг в ходе депутатских слушаний в думе Иркутска сообщил парламентарий Александр Квасов, его слова подтвердил представитель полиции.

"15 февраля 2020 года в период между тремя и четырьмя часами ночи сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы на улице Байкальской, находясь при исполнении служебных обязанностей, не имея законных оснований, вышли за пределы своих полномочий и применили в отношении [молодого человека] специальное средство - электрошокер, вследствие чего он умер. То есть парень ехал в такси, ему 24 года, уснул, водитель не смог его разбудить, подъехал к сотрудникам полиции, те решили разбудить его электрошокером, ударили, и он умер", - сказал Квасов.

Инцидент на думских слушаниях подтвердил начальник межмуниципального управления МВД России "Иркутское" Олег Савин. Он сообщил, что по результатам внутренней проверки сотрудники уволены за превышение служебных полномочий. Следственные органы СК возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").