Экс-директор Новосибирского НИИ травматологии стал фигурантом нового уголовного дела

НОВОСИБИРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска в рамках дела о хищении средств при закупках отправил под домашний арест до 27 апреля экс-директора Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (ННИИТО) Михаила Садового, который в начале февраля был отпущен по УДО в рамках дела о присвоении средств, сообщили ТАСС в суде.

"Было удовлетворено ходатайство следователя о домашнем аресте до 27 апреля", - сказала собеседница агентства. По данным местных СМИ, в рамках второго уголовного дела речь идет о хищениях при госзакупках в ННИИТО. Размер ущерба превышает 500 млн рублей. В рамках этого дела профессор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

17 июня 2019 года Садовой был приговорен Центральным районным судом Новосибирска к трем годам колонии общего режима за присвоение более 10 млн рублей, которые он получил путем махинаций, выписывая премии сотрудникам. Он частично признал свою вину, отметив, что финансовые вопросы решал научный консультант ННИИТО Сергей Поскочин, который скрывается за границей. 13 февраля Садовой был освобожден условно-досрочно.

Он работал в институте с 1985 года, с 2006 года - в должности директора. Около 10 лет Садовой возглавлял кафедру организации здравоохранения и общественного здоровья Новосибирского государственного медицинского университета.

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна - крупнейшее в России многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии.