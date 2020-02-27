В Новосибирской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди взрослых

"На территории Новосибирской области и Новосибирска <...> у нас обратилось за помощью по поводу ОРВИ и гриппа 22 тыс. 814 человек, преимущественно мы фиксируем превышение эпидпорога в незначительном количестве среди взрослого населения, у нас дети пока не превышают эпидпорог. А то, что касается в структуре возрастной 7-14 и свыше 14 лет, мы имеем небольшое превышение", - сказала Позднякова.

НОВОСИБИРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Новосибирской области незначительно превысила эпидемический порог среди взрослого населения, по детям младше семи лет эпидпорог в регионе не превышен, сообщила в пресс-центре ТАСС в четверг главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

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Она отметила, что за прошедшую неделю были госпитализированы 508 человек. По количеству госпитализированных в регионе преобладает взрослое население. По ее словам, всего у 338 взрослых подтвержден грипп, среди госпитализированных детей зафиксировано 255 случаев.

"Если характеризовать сезон, то все предыдущие пять лет сезон начинался с вируса гриппа А, мы фиксировали H1N1, H3N2, а дальше, на исходе снижения заболеваемости, присоединялась активность вирусов гриппа В, а сегодня ситуация немного обратная. У нас заболеваемость началась и превалирует с вируса гриппа В", - сказала Позднякова.

Летальных случаев от осложнений гриппа в Новосибирской области в 2020 году не зарегистрировано. Позднякова уточнила, что по Новосибирску эпидпорог в настоящее время не превышен во всех возрастных категориях. Она также добавила, что "инфекция, вероятно, будет циркулировать" в регионе еще 4-6 недель.