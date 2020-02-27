Строительство самого северного моста через Енисей в Красноярском крае начнется в 2020 году

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Строительство моста в районе поселка Высокогорского в Красноярском крае, самого северного моста через Енисей, начнется в 2020 году, а не в 2021 году, как планировалось ранее. На эти цели власти региона выделят 100 млн рублей, сообщил журналистам в четверг министр транспорта края Константин Димитров.

Мост в районе поселка Высокогорского позволит начать новый этап освоения ресурсов Ангаро-Енисейского экономического района. В частности, ожидается рост добычи золота, заготовки древесины, планируется разработка месторождения магнезита. Мост построят по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", также строительство моста включено в комплексный инвестиционный план "Енисейская Сибирь".

"Мы пытались сдвинуть сроки влево, попросили федерацию, чтобы они передвинули финансирование на 2020 год, но с этим возникли определенные сложности, но губернатор края принял решение выделить дополнительно 100 млн рублей, чтобы начать строительство моста уже в этом году", - сказал Димитров.

В этом году планируются, в основном, подготовительные работы. "По подготовке площадок, по завозу оборудования, размещению вахтовых поселков. Это крупный проект, который потребует серьезных вложений, в том числе и во временную инфраструктуру", - сказал министр.

По его словам, общий объем инвестиций в строительство моста и подходов к нему оценивается в 8,3 млрд рублей, из них 50% суммы вложит Красноярский край, еще 50% выделит федеральный бюджет. Построить мост должны в 2023 году.

Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" объединяет 32 проекта с объемом инвестиций примерно в 2 трлн рублей. Они будут реализованы на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.