Снегопад в Омске привел к пробкам, задержке и отмене авиарейсов

ОМСК, 27 февраля. /ТАСС/. Месячная норма осадков выпала за минувшие сутки в Омске, дорожные службы вывезли с улиц города рекордное количество снега, сообщила в четверг пресс-служба мэрии города.

"Мощный снегопад, накрывший город, повлек очередной рекорд. За прошедшие сутки выпала месячная норма осадков, впервые за зимний сезон дорожные службы вывезли самое большое количество снега, более 18,5 тыс. кубометров", - говорится в сообщении.

В городе накануне вечером усилился ветер, пошел дождь и сильный мокрый снег. Выпавшие осадки с утра привели к пробкам на улицах и стали причиной отмены и задержки двух рейсов "Аэрофлота" в Москву.

Снегопад в Омске продолжается, сейчас в городе около нуля градусов.

В уборке улиц задействовано более 430 единиц спецтехники. "После очистки дорог общего пользования усилия дорожников будут направлены на очистку межквартальных проездов", - сообщили в мэрии.

Как сообщил ТАСС заместитель директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Андрей Громов, уборка улиц затрудняется нехваткой техники. "Необходимо 878 единиц спецтехники, <...> обеспечение учреждения спецтехникой составляет 45% от нормативной потребности", - сказал он.