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Капремонт первого участка дороги на байкальском острове Ольхон начнется в 2020 году

В результате реконструкции грунтовая дорога должна получить асфальтовое покрытие

ИРКУТСК, 27 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт шестикилометрового участка грунтовой дороги на байкальском острове Ольхон, на состояние которой три года назад президенту РФ пожаловались местные жители, начнется в 2020 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Иркутской области.

"Мы должны принять все необходимые меры по строительству дороги на Ольхоне. В этом году приступаем к капитальному ремонту шестикилометрового участка. Этот вопрос берем на постоянный контроль. Необходимо выполнить поручение президента", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Протяженность дороги составляет 35,2 км. В результате капитального ремонта она должна получить асфальтовое покрытие. В пресс-службе правительства ТАСС уточнили, что участок, который будут ремонтировать в 2020 году, находится ближе к поселку Хужир - одному из населенных пунктов Ольхона. Согласно сведениям с сайта госзакупок, цена контракта, заключенного с подрядчиком на ремонт 6 км, составила 255 млн рублей. Сейчас готовится проектно-сметная документация на ремонт оставшейся части дороги.

В 2017 году во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным жители Ольхона пожаловались на инфраструктурные проблемы. Они сообщили, что по острову проложена грунтовая дорога, которая находится в плохом состоянии. Президент потребовал от властей региона решить вопрос с реконструкцией дороги на Ольхоне. К концу 2017 года были выбраны проектировщики, осенью 2019 года состоялись торги для выбора подрядчика, который займется капитальным ремонтом первого - шестикилометрового - участка.

Ольхон - самый большой и единственный населенный остров на Байкале. Является популярным местом отдыха среди туристов. Входит в состав Прибайкальского национального парка. С материком соединен паромной переправой, в зимнее время действует ледовая дорога.

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