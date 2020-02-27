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Артиллерия ЦВО уничтожила колонну бронетехники условного противника на учениях в Сибири

В маневрах задействовано более 100 единиц военной и специальной техники

ТАСС, 27 февраля. Артиллеристы 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке разведывательных подразделений уничтожили механизированную колонну условного противника во время батальонных тактических учений, проходящих на полигоне Юргинский (Кемеровская область). Об этом сообщила в четверг пресс-служба округа.

По сценарию учений во время разведывательно-поисковых действий разведчики мотострелкового соединения обнаружили колонну военной техники условного противника и передали разведданные на командный пункт. Для уничтожения колонны были направлены военнослужащие артиллерийских подразделений на модернизированных 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установках 2С19М2 "Мста-С".

"Во время движения колонны артиллерии разведчики передавали командирам артиллерийских батарей уточненные разведданные о перемещении вражеской техники", - говорится в сообщении пресс-службы.

Приблизившись на безопасное расстояние, боевые расчеты артиллерийских установок произвели стрельбу по целям осколочно-фугасными снарядами.

В батальонных тактических учениях принимает участие более 800 военнослужащих и задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

41-я объединенная армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Теги
РоссияКемеровская область
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