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В Иркутске сбытчика "Боярышника" осудили на 2,5 года колонии

В декабре 2016 года он вместе со знакомым продал одному из предпринимателей города около 2 тыс. пластиковых бутылок с концентратом для принятия ванн, содержащим ядовитый метиловый спирт

ИРКУТСК, 27 февраля. /ТАСС/. Суд в Иркутске приговорил к 2,5 года лишения свободы и штрафу в 200 тыс. рублей сбытчика концентрата для ванн "Боярышник", содержащего ядовитый метанол. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Суд назначил Аббасову наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

44-лений Афиг Адил оглы Аббасов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору"). В суде установлено, что в декабре 2016 года Аббасов и его знакомый Руслан Юсибов без сопроводительных документов, сертификатов и деклараций, удостоверяющих легальность производства, оборота и качества товара (спиртосодержащей продукции), перевезли и продали одному из предпринимателей города около 2 тыс. пластиковых бутылок с концентратом для принятия ванн "Боярышник", содержащим ядовитый метиловый спирт. В результате оперативного пресечения преступной деятельности и изъятия "Боярышника" последствия в виде смерти потребителей и причинения вреда их здоровью не наступили.

Юсибов был задержан через непродолжительное время после совершения преступления. В сентябре 2019 года его приговорили к 2 годам 7 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 200 тыс. рублей. Аббасов скрылся и находился в розыске.

В конце 2016 года концентрат для принятия ванн "Боярышник", содержащий метанол, стал причиной массового отравления в Иркутске. 76 человек, употребивших его в качестве алкогольного напитка, умерли.

В декабре 2018 года суд приговорил к трем и двум годам лишения свободы двух жителей Иркутска, признанных виновными в изготовлении и распространении контрафактного "Боярышника". Еще одно уголовное дело о производстве и распространении ядовитого концентрата рассматривается в Ленинском районном суде Иркутска. На скамье подсудимых семь человек - предприниматели и продавцы павильонов, в которых торговали "Боярышником". По версии следствия, подсудимые с ноября по декабрь 2016 года приобрели около 160 литров метилового спирта, изготовили из него кустарным способом спиртосодержащее средство "Боярышник" и сбывали его в Иркутске.

Теги
РоссияИркутская область
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Бывшего замглавы сибирского отделения РАН осудили на четыре года за соучастие в растрате
Он будет отбывать наказание в колонии общего режима
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