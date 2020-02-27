20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Омсктрансмаш" устранил нарушение, связанное с превышением выбросов аммиака

Нарушение ранее в ходе внеплановой проверки зафиксировал Росприроднадзор

ОМСК, 27 февраля. /ТАСС/. Завод "Омсктрансмаш" (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод", входит в госкорпорацию Ростех), на котором Росприроднадзор в ходе внеплановой проверки зафиксировал повышенные выбросы аммиака, устранил нарушение. Об сообщили в четверг на предприятии этом в ответ на запрос ТАСС.

В январе 2020 года в Омске было восемь случаев превышения ПДК загрязняющих веществ. В разные дни в воздухе была отмечена повышенная концентрация аммиака, оксида азота, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, хлороводорода, сероуглерода, метилмеркаптана и этилбензола. Росприроднадзор в ходе внеплановой проверки зафиксировал на "Омсктрансмаше" превышение установленного норматива предельно допустимого выброса аммиака.

"Повторные замеры на АО "Омсктрансмаш" не выявили превышения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, в том числе аммиака. Замеры были проведены после осуществления мер по устранению выявленных нарушений в соответствии с обязательными требованиями предписания Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора", - говорится в письме.

На заводе отметили, что превышение по выбросам аммиака были зафиксированы на "Омсктрансмаше" впервые. "На предприятии работает служба охраны окружающей среды, которая осуществляет жесткий контроль за загрязняющими веществами с помощью аккредитованных лабораторий, которые с определенной периодичностью делают контрольные замеры", - сообщили на предприятии.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск фигурировал в майском указе главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

Омский завод транспортного машиностроения является предприятием, имеющим замкнутый технологический цикл танкового производства. В советские и постсоветские годы завод был известен как производитель основных боевых танков армии Т-80 и Т-80У. С вхождением в холдинг "Уралвагонзавод" на предприятии вели модернизацию Т-55АМ, Т-72, а сейчас переоснащают танки собственного производства. В линейке спецтехники - тяжелые боевые огнеметные системы, плавающий гусеничный транспортер, специальные пожарные машины, мостовые механизированные комплексы, мостоукладчики и другая техника.

Теги
РоссияОмская область
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Участники перехода в честь 75-летия Победы прошли около 150 км по льду и берегам Байкала
Их путь продолжится по Иркутской области в город Ангарск, маршрут будет пролегать по льду Байкала, горным перевалам и снежным косогорам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС