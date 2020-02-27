"Омсктрансмаш" устранил нарушение, связанное с превышением выбросов аммиака

ОМСК, 27 февраля. /ТАСС/. Завод "Омсктрансмаш" (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод", входит в госкорпорацию Ростех), на котором Росприроднадзор в ходе внеплановой проверки зафиксировал повышенные выбросы аммиака, устранил нарушение. Об сообщили в четверг на предприятии этом в ответ на запрос ТАСС.

В январе 2020 года в Омске было восемь случаев превышения ПДК загрязняющих веществ. В разные дни в воздухе была отмечена повышенная концентрация аммиака, оксида азота, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, хлороводорода, сероуглерода, метилмеркаптана и этилбензола. Росприроднадзор в ходе внеплановой проверки зафиксировал на "Омсктрансмаше" превышение установленного норматива предельно допустимого выброса аммиака.

"Повторные замеры на АО "Омсктрансмаш" не выявили превышения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, в том числе аммиака. Замеры были проведены после осуществления мер по устранению выявленных нарушений в соответствии с обязательными требованиями предписания Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора", - говорится в письме.

На заводе отметили, что превышение по выбросам аммиака были зафиксированы на "Омсктрансмаше" впервые. "На предприятии работает служба охраны окружающей среды, которая осуществляет жесткий контроль за загрязняющими веществами с помощью аккредитованных лабораторий, которые с определенной периодичностью делают контрольные замеры", - сообщили на предприятии.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск фигурировал в майском указе главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

Омский завод транспортного машиностроения является предприятием, имеющим замкнутый технологический цикл танкового производства. В советские и постсоветские годы завод был известен как производитель основных боевых танков армии Т-80 и Т-80У. С вхождением в холдинг "Уралвагонзавод" на предприятии вели модернизацию Т-55АМ, Т-72, а сейчас переоснащают танки собственного производства. В линейке спецтехники - тяжелые боевые огнеметные системы, плавающий гусеничный транспортер, специальные пожарные машины, мостовые механизированные комплексы, мостоукладчики и другая техника.