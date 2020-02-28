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Хирург Чернявский назначен директором новосибирской клиники имени Е. Н. Мешалкина

Его назначили на должность приказом министра здравоохранения Михаила Мурашко

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Хирург Александр Чернявский назначен директором новосибирской НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина, где были выявлены махинации с закупками, в результате чего уволился предыдущий директор Александр Караськов, говорится в сообщении пресс-службы клиники.

Караськов, руководивший клиникой 20 лет, уволился с поста директора 17 мая 2019 года по собственному желанию. Он также покинул пост депутата областного законодательного собрания из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не задекларировал загородный дом. В июне Караськов и его жена Ирина Бойцова были арестованы по делу о растрате в клинике, позднее заключение под стражу заменили на домашний арест.

"Чернявский назначен директором НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина 28 февраля 2020 года приказом министра здравоохранения Российской Федерации М. А. Мурашко", - говорится в сообщении.

Чернявский был назначен исполняющим обязанности в мае. Отмечается, что при его назначении было выполнено лишь 30% госзадания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и предоставлено менее 35% плановых объемов помощи за счет средств обязательного медицинского страхования. Однако учреждению удалось выполнить планы по итогам года на 100%. Кроме того, прекратился отток кадров из клиники.

"Выявленные в результате плановой проверки в начале весны 2019 года Минздравом России нарушения финансово-хозяйственной деятельности, в том числе связанные с конфликтом интересов работников и в значительной мере определившие развитие событий в мае 2019 года, новым руководством устранены", - отмечается в сообщении.

НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина - один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.

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