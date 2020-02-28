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Депутата красноярского Заксобрания приговорили к восьми годам колонии за взятку

Установлено, что директор одной из теплоснабжающих организаций передал Сергею Титову 4 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Сергей Титов приговорен к восьми годам колонии строгого режима по делу о получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в Железнодорожном районном суде Красноярска.

"Железнодорожный районный суд признал Титова Сергея Сергеевича виновным по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в суде, добавив, что Титов также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет.

Установлено, что в феврале 2018 года депутат сообщил директору одной из теплоснабжающих организаций, что может поспособствовать увеличению тарифа на теплоэнергию для этой компании. Директор с мая 2018 года по июнь 2019 года передал депутату 4 млн рублей.

Титов входит в состав комитета по бюджету и экономической политики и комитета по охране здоровья и социальной политики краевого парламента. В краевое Заксобрание был избран в 2016 году по спискам ЛДПР, до этого он был депутатом Ирбейского районного совета.

Теги
РоссияКрасноярский край
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