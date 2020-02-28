Танкисты отработали тактику "кочующих" танков на учениях в Кузбассе

ТАСС, 28 февраля. Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в ходе учений отработали тактику "кочующих" танков. Маневры проходили на полигоне Юргинский, говорится в сообщении пресс-службы округа в пятницу.

"В ходе учения военнослужащие на танках Т-72Б3 выполнили задачи по огневому поражению условного противника с применением тактики "кочующих" танков. По определенному плану танкисты меняли огневые позиции после стрельбы, чтобы ввести в заблуждение противника относительно расположения, системы огня и количества имеющихся сил", - говорится в сообщении.

Для "кочующих" танков заблаговременно были подготовлены несколько огневых позиций - ложные и основные, а также скрытые пути перемещения, пояснили в пресс-службе.

В округе добавили, что при отработке задач были задействованы специалисты радиоэлектронной борьбы, которые сорвали навигацию и управление беспилотников условного противника, тем самым предотвратив разведывательные действия в отношении позиций танкистов.

В батальонных тактических учениях приняли участие более 800 военнослужащих и задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.