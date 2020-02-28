Новосибирский оперный театр впервые проведет кастинг в свою балетную труппу в Москве

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) впервые проведет в Москве масштабный кастинг в балетную труппу НОВАТа в формате всероссийского смотра-конкурса, что позволит привлечь в театр талантливые кадры со всей России. Кастинг состоится в апреле под руководством выдающегося балетмейстера и педагога Михаила Мессерера, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Впервые масштабный кастинг в балетную труппу НОВАТа в формате всероссийского смотра-конкурса состоится в Москве в апреле 2020 года. Кастинг проведут специалисты под руководством выдающегося балетмейстера и педагога Михаила Мессерера, с 2015 года поставившего на новосибирской сцене балеты "Пламя Парижа", "Дон Кихот", "Жизель, или Вилисы", "Золушка", "Коппелия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отбор пройдет 19 апреля в балетном зале Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Участие в очном кастинге смогут принять соискатели, которые пройдут отборочный тур.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе театра, ранее НОВАТ таких масштабных кастингов еще проводил, организация смотра-конкурса в Москве позволит охватить огромную аудиторию и привлечь в Новосибирск талантливые кадры со всей России.