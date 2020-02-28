В ДТП в Новосибирской области погиб ребенок

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Автомобиль "Газель" съехал в кювет в Краснозерском районе Новосибирской области, в результате аварии погибла 12-летняя девочка, еще две женщины госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщили журналистам в пресс-служба ГУ МВД по региону в пятницу.

"Сегодня около 10:30 (06:30 мск) на 271-м километре трассы К-17Р в Краснозерском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля "Газель", двигаясь из села Майское в сторону села Краснозерское, при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в правый кювет. В результате аварии в больнице скончалась 12-летняя девочка - пассажирка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще две женщины госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.