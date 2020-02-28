Два человека погибли в ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. ДТП произошло в пятницу на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае, в аварии погибли два человека, еще двое пострадали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

"ДТП произошло на 311-м км автодороги Р-256. Водитель автомобиля ВАЗ-21140 и его пассажир, женщина 1974 года рождения, погибли. Водитель Mitsubishi Canter и его пассажир 1994 года рождения получили травмы. Они госпитализированы в больницу Бийска", - сообщили в ГУ МВД.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21140, двигавшийся в сторону Барнаула, не учел дорожные и метеорологические условия - сильная метель и гололед. Он не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Mitsubishi Canter.

По данным ЦГМС по Алтайскому краю, порывы ветра в регионе достигают 22 метров в секунду, на дорогах сильный гололед. Как ранее сообщил ТАСС, в регионе перекрыты три трассы, в том числе ограничено движение для грузового транспорта и автобусов на Чуйском тракте. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок на дальние расстояния.