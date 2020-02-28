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Первый в Кузбассе паралимпийский спорткомплекс планируют построить к августу 2020 года

Стоимость объекта в Белове составит 1 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 28 февраля. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий и соревнований по 50 паралимпийским видам спорта будет построен в кузбасском городе Белово к августу 2020 года, в пятницу сообщил в Instagram губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В пресс-службе департамента строительства региона ТАСС сообщили, что это будет первое в области спортивное сооружение для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Объект уникальный: он оборудован для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В составе комплекса будут футбольное поле, беговые дорожки, уличные тренажеры, воркаут-площадка, две площадки для мини-футбола, зона для прыжков в длину, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисный корт, комплекс для занятий экстремальными видами спорта, велосипедная дорожка, лыжная трасса, бассейн, спортивные залы. Такая инфраструктура позволит проводить здесь соревнования по 50 видам спорта", - написал Цивилев.

Как пояснили агентству в пресс-службе департамента строительства, работы ведутся полностью за счет средств областного и местного бюджетов. Стоимость объекта составляет более 1 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию, которая запланирована уже на август 2020 года, здесь смогут проводить тренировочные сборы команды паралимпийских видов спорта.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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