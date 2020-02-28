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В Хакасии 10 школьников получили ожоги роговицы глаз от ультрафиолетовой лампы

Инцидент произошел при дезинфекции кабинета

ТАСС, 28 февраля. Десять учеников второго класса школы № 20 в Абакане получили ожоги роговицы глаз при дезинфекции кабинета бактерицидной ультрафиолетовой (УФ) лампой. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба управления Роспотребнадзора по Хакасии.

"Обратилось 10 учеников второго класса муниципального бюджетного образовательного учреждения города Абакана "Средняя образовательная школа № 20", которым был выставлен диагноз "электроофтальмия" (ожог роговицы глаза - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По информации администрации образовательного учреждения, в классе во время занятий проводилась дезинфекция ультрафиолетовой лампой, которую принес сотрудник школы. Как пояснили ТАСС в управлении Роспотребнадзора, дезинфекция лампами такого типа не должна проводится в присутствии людей, так как может быть опасна для зрения.

Сейчас управление Роспотребнадзора проводит в школе проверку и выясняет все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет дана оценка действиям администрации школы. Управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии начало проверку, опрашиваются директор и учитель школы.

Как сообщили ТАСС в республиканском Минздраве, дети получили легкие ожоги, госпитализация не потребовалась, они направлены на амбулаторное лечение.

В новость были внесены изменения (12:52 мск) - добавлены комментарии Минздрава и Следственного комитета.

Теги
РоссияХакасия
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