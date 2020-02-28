В роддом в Братске подкинули сумку с новорожденным ребенком

ИРКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники перинатального центра в городе Братске Иркутской области обнаружили в туалете сумку, в которой находилась новорожденная девочка. По этому факту начата проверка, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК РФ.

"Утром 28 февраля сотрудница женской консультации ОГАУЗ "Братский перинатальный центр" сообщила в дежурную часть полиции, что в туалете учреждения она обнаружила сумку, в которой находилась новорожденная девочка. <…> По данному факту следственным отделом по городу Братску следственного управления СК РФ по Иркутской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - сообщает пресс-служба.

По предварительным данным, как следует из записи камеры видеонаблюдения, сумку с ребенком принесли женщина с девочкой. Они поднялись на второй этаж, оставили сумку в туалете и быстро покинули здание.

Новорожденный ребенок находится в детской городской больнице, его жизни ничего не угрожает.