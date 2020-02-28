Минэкономразвития РФ согласовало проект стратегии развития Алтайского края до 2035 года

БАРНАУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Министерство экономического развития России согласовало проект Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте Минэкономразвития региона.

Алтайский край - аграрный регион с населением 2,3 млн человек, большая часть жителей которого - порядка 43% - проживает в сельской местности. Алтайский край попал в список 10 регионов РФ с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве назначен куратор. Регион с лета 2019 года занимался подготовкой Стратегии-2035.

"Документ согласован Минэкономразвития РФ. Он дополнен стратегией кадрового обеспечения отраслей экономики и стратегией пространственного развития. В соответствии со Стратегией пространственного развития РФ в проект регионального документа включена часть о развитии края как геостратегической приграничной территории (Алтайский край граничит с Казахстаном на протяжении более 800 км - прим. ТАСС)", - сообщает пресс-служба министерства.

Также в проект стратегии добавлен раздел об обеспечении безопасности граждан, направленный на повышение качества противодействия преступности и экстремизму, охрану общественного порядка и собственности, минимизации последствий ЧС. Проект документа, который определяет векторы развития региона на ближайшие 15 лет, запланировано рассмотреть во втором, окончательном чтении на сессии заксобрания региона во втором квартале 2020 года.

Цель "Стратегии-2035" - сохранение и развитие человеческого капитала через создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе устойчивого экономического роста. Когда документ принимался депутатами заксобрания края в первом чтении, спикер регионального парламента Александр Романенко сообщил, что на реализацию стратегии потребуется более 7 трлн рублей. Среди прогнозных параметров - увеличение размера заработной платы в 2035 году в 4,5 раза относительно 2018 года, когда еще не была начата реализация нацпроектов. Предполагается, что к 2024 году, когда завершится плановая реализация нацпроектов, валовый региональный продукт вырастет в 1,2 раза по отношению к 2018 году, а к 2035 году - уже в 4,4 раза к 2018 году.

Стратегия для аграрного региона предполагает формирование производства, обеспечивающего продовольственную безопасность страны, выпуск экологически чистых продуктов, увеличение экспорта и создание условий для повышения уровня жизни на селе. Экспорт продукции АПК из Алтайского края к 2035 году планируется увеличить до $1 млрд.