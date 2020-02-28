В отдельных районах Красноярска ввели режим ЧС из-за роста численности бродячих собак

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в отдельных поселках и микрорайонах Красноярска из-за большого количества бродячих собак. На улицы города выйдут патрули, которые будут следить за бездомными животными, сообщил в пятницу журналистам вице-мэр города Владислав Логинов.

22 февраля в Красноярске в одном из дворов было найдено тело женщины с характерными для укусов животных следами, во вторник в Красноярске было обнаружено тело мужчины со следами укусов собак. В отношении руководителя городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) Евгения Петрюка было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", он взят под домашний арест на два месяца. По предварительной версии следствия, чиновник не организовал отлов бездомных животных и не контролировал работу приюта "Бездомный пес" по отлову и содержанию собак.

"Принято решение <...> принять локально [режим] ЧС по отдельным участкам в городе Красноярске. Это те участки, где присутствуют скопления животных без хозяев <...>. Это не городского масштаба ЧС, это ЧС, принятая по определенным адресам, там, где есть напряженность с безнадзорными животными", - сказал Логинов.

Официальный представитель мэрии Красноярска Максим Куваев уточнил ТАСС, что локальный режим ЧС начал действовать с пятницы. Речь идет о красноярских поселках Первомайский, Водников, Бугач, Таймыр, микрорайонах Черемушки, Николаевка, Плодово-Ягодной станции, Зеленая Роща, Северный и Покровка. Муниципальные службы приведены в повышенную готовность.

По словам Логинова, в субботу на улицы города выйдут оперативные патрули, которые будут фиксировать скопление бродячих собак, отслеживать их передвижение до отлова специальными бригадами. В состав патрулей войдут представители муниципальных предприятий, структур городской администрации, правоохранительных органов, ветеринары, зоозащитники. Он подчеркнул, что федеральное законодательство не позволяет отстреливать или усыплять этих животных. Одновременно мэрия намерена расширять существующие приюты для животных и создавать новые, для чего намерена обратиться за финансированием к краевым властям.

Летом 2019 на заседании в городском Совете численность бродячих собак в городе оценивалась в 10,2 тыс. По данным городских властей, их численность не позволяет говорить об обеспечении на должном уровне безопасности горожан.