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Движение в центре Омска ограничено из-за обрушения кровли неэксплуатируемого здания

Движение ограничено на проспекте Маркса

ОМСК, 28 февраля. /ТАСС/. Обрушение кровли неэксплуатируемого здания в центра Омска стало причиной ограничения движения на центральной улице города - проспекте Маркса. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального МВД.

"Движение ограничено как минимум на полосе, выделенной для автобусной техники, на ней находится спецтехника. На месте работают сотрудники ГИБДД, регулируют движение и занимаются охраной правопорядка", - сказал собеседник агентства.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки" ограничение движения привело к пробке от ул. Циолковского до ул. Потанина.

Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии, информация об обрушении кровли неэксплуатируемого здания на площади 300 кв. м поступила в ЕДДС Омска в 18:40 (15:40 мск). В результате инцидента кирпичная кладка наружной стены здания рухнула на тротуар проспекта Маркса. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте обрушения работают 51 спасатель и 13 единиц техники, а также специалисты мэрии Омска.

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РоссияОмская область
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