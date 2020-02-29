Власти Хакасии получили кредит в 1,7 млрд рублей на погашение долгов и выплату зарплат

ТАСС, 29 февраля. Правительство Хакасии получило бюджетный кредит в размере 1,755 млрд рублей для выплат зарплат бюджетникам, погашение задолженностей социальных учреждений республики. Об этом ТАСС сообщила заместитель главы республики - министр финансов региона Ирина Войнова.

Ранее сообщалось, что в начале февраля в республике в 64 из 99 муниципальных образований (поселений и районов) были заблокированы счета. Возникла угроза отключения школ и детских садов за долги за электроэнергию, а также образовалась задолженность за поставки продуктов питания в эти учреждения. Власти региона заявили о намерении привлечь помощь из федерального бюджета в размере 10,5 млрд рублей для балансировки консолидированного бюджета республики.

"Кредит получен. Он дается согласно федеральным правилам на срок до 90 дней, мы его и взяли на 90 дней. Ставка - 0,1% годовых", - сказала Войнова, отметив, что деньги уже поступили на счета регионального Минфина, а власти республики начали выплаты бюджетникам.

На выплаты зарплат и пособий планируется направить более 800 млн рублей, около 600 млн рублей будет направленно на погашение долгов за электроэнергию, коммунальные услуги, поставки продуктов питания и лекарств республиканских учреждений. Порядка 320 млн рублей будет направлены на разблокировку счетов муниципальных образовательных учреждений.

Финансовая ситуация в республике

В 2020 году доходы консолидированного бюджета ожидаются в объеме 30,806 млрд рублей, расходы, без учета просроченной кредиторской задолженности, - 37,817 млрд рублей. Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета на 1 января (с учетом средств, необходимых для разблокировки счетов) составляет 3,58 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на 2020 год составляют 26,216 млрд рублей, расходы - 28,521 млрд рублей, дефицит - 2,305 млрд рублей или 9% от доходов. Бюджет Хакасии является дотационным, в 2020 году более 12 млрд рублей в доходной части приходится на помощь из федерального бюджета.

В начале 2018 года из-за высокого госдолга Хакасия, при предыдущем главе региона была переведена на внешнее казначейское сопровождение. По состоянию на 1 февраля 2020 года госдолг с республики превысил 20,7 млрд рублей.