В Кузбассе нетрезвый водитель Porsche пытался скрыться от полицейских на скорости 230 км/ч

КЕМЕРОВО, 29 февраля. /ТАСС/. Кузбасские полицейские задержали нетрезвого водителя из Новосибирска, который пытался скрыться от них автомобиле Porsche Cayenne на скорости 230 км/ч. Сотрудники полиции составили на нарушителя 12 административных протоколов, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"На требование инспекторов остановиться автомобилист не реагировал, неоднократно выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации, несколько раз проехал на красный сигнал светофора. Скорость автомобиля лихача достигала 230 км/ч. На улице Гончарова сотрудникам ГИБДД удалось заблокировать Porsche и задержать нарушителя", - сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, за рулем автомобиля находился 31-летний житель Новосибирска. Результат теста на алкогольное опьянение показал 0,665 мг/л (допустимый показатель - 0,3 мг/л).

Инспекторы ГИБДД выяснили, что автомобилем водитель управлял в состоянии опьянения и будучи лишенным права управления за аналогичное правонарушение. Кроме того, он уже является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию").

Полицейские составили на нарушителя 12 административных протоколов: четыре - за выезд на встречную полосу, шесть - за проезд на запрещающий сигнал светофора, один - за управление транспортом, будучи лишенным водительских прав и один - за отказ от остановки транспортного средства. Также в полиции Новокузнецка решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного еще одного уголовного дела за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.