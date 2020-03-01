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Промпарк для сельхозпредприятий начнут создавать под Новосибирском в 2020 году

В частности, там откроют завод по глубокой переработке зерна производственной мощностью 125 тыс. тонн в год

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Реализация проекта по созданию в районе города Бердск под Новосибирском промышленного парка, где разместится завод по глубокой переработке зерна, одного из приоритетных направлений в АПК региона, начнется в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС в управляющей компании "Сибирский научно-производственный технопарк".

Летом 2019 года группа частных инвесторов заявила о проекте строительства на территории Новосибирской области индустриальной парка для предприятий-переработчиков сельхозпродукции. Объем инвестиций в проект оценивался в 11 млрд рублей. Якорным резидентом индустриального парка будет завод по глубокой переработке зерна производственной мощностью 125 тыс. тонн в год.

"Реализация проекта начнется в этом году. Площадь участка составляет около 140 га. Сейчас у нас возникли небольшие бюрократические сложности, но, надеюсь, процесс не затянется надолго", - сообщили в управляющей компании.

Ранее генеральный директор "Сибирского научно-производственного технопарка" Константин Зайцев рассказывал, что у компании подписаны предварительные соглашения с семью резидентами парка. На первом этапе реализации проекта планируется вложить около 50 млн рублей собственных средств. Окончание строительства и запуск инфраструктурных объектов запланированы на декабрь 2021 года.

Глубокая переработка зерна предполагает создание более маржинальной, чем пшеница, продукции, среди которой глюкоза, крахмал, клейковина, кормовой лизин и другие. Создание на территории Новосибирской области комплекса по глубокой переработке зерна позволило бы местным аграриям производить сельхозпродукцию, востребованную как на российских, так и на иностранных рынках. Как отмечал глава Новосибирской области Андрей Травников, глубокая переработка зерна - это ключевое направление для развития АПК региона, где в прошлом году урожай зерновых составил почти 2,6 млн тонн.

Теги
РоссияНовосибирская область
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