В учениях ШОС "Мирная миссия - 2020" примут участие около 10 тысяч военнослужащих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Около 10 тысяч военнослужащих стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) примут в участие в совместных антитеррористических учениях "Мирная миссия", которые впервые пройдут на полигоне Юргинский в Кемеровской области в августе этого года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО) в понедельник.

"Военные представители стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества подписали совместный протокол по итогам проведения второго раунда консультаций штабных переговоров, которые завершились в Кемеровской области. В подписанное соглашение вошли вопросы всестороннего обеспечения войск и замысел практических этапов. Планируется, что в учениях примут участие около 10 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в консультациях приняли участие представители России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Переговоры проходили под руководством заместителя начальника штаба ЦВО генерал-майора Рустама Миннекаева.

"Также в ходе совместной работы участники посетили полигон Юргинский, где провели рекогносцировку места основного этапа. Кроме этого, иностранные военные осмотрели место преодоления водной преграды на технике. Для некоторых стран-участниц подобный опыт станет первым", - пояснили в пресс-службе военного округа.

Антитеррористические учения "Мирная миссия - 2020" пройдут в августе на территории Центрального военного округ - на полигоне Юргинский Кемеровской области. Во время маневров военнослужащим предстоит отработать задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции объединенной группировкой войск (сил) государств - членов ШОС.