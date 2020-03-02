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В Красноярском крае произошло обрушение в аварийном доме

В здании жили более 20 человек, пострадавших нет

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Обрушение несущей балки произошло в аварийном двухэтажном доме в поселке Новоангарск Мотыгинского района Красноярского края. Пострадавших нет. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.

"В 07:35 мск произошло обрушение несущей балки, в результате чего оборвало трубу горячего водоснабжения <...>. Дом полностью отключен от воды и электроэнергии. Пострадавших, погибших нет", - сообщили в главке.

В ведомстве добавили, что дом двухэтажный, сделан из бруса. Еще в 2014 году он был признан аварийным. В здании жили 22 человека, в том числе четыре ребенка. Сейчас люди расселены по родственникам.

Теги
РоссияКрасноярский край
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