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Замглавы иркутского Россельхознадзора при задержании съел бумагу с цифрами

В понедельник утром Владимира Журавлева заключили под стражу по обвинению в получении взятки

ИРКУТСК, 2 марта. /ТАСС/. Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению в получении взятки, съел при задержании бумагу, на которой были записаны цифры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области.

"Он [Журавлев] просто съел, сжевал маленькую бумажку, на которой были цифры", - уточнили в пресс-службе.

В понедельник Октябрьский районный суд Иркутска избрал Журавлеву меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

По версии следствия, 28 февраля Журавлев получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 160 тыс. рублей за беспрепятственную выдачу в кротчайшие сроки фитосанитарных сертификатов для экспорта лесной продукции.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, дело возбуждено также в отношении ряда должностных лиц, они задержаны. Проведены обыски по местам жительства подозреваемых и в кабинетах, где были обнаружены и изъяты деньги, документы, а у одного из подозреваемых был обнаружен кокаин.

Теги
РоссияИркутская областьБурятия
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