Институт Севера и Арктики в Красноярске начнет работу с сентября 2020 года

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Институт Севера и Арктики, который создается на базе Сибирского федерального университета (СФУ), начнет свою работу с 1 сентября 2020 года. Об этом во вторник сообщил вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов на открытии чемпионата России по северному многоборью.

"Принято решение о создании института Севера и Арктики, который начнет работу свою уже с 1 сентября текущего года", - сказал Цыкалов.

Институт создается в структуре СФУ, который ведет 32 научных исследования в арктической зоне и уже сейчас готовит специалистов по 50 направлениям, востребованным для северных территорий. Кафедры нового института предполагается открыть в Туре, Игарке, Туруханске, Дудинке и Норильске.

СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Крупнейший университет восточной части России. В 2019 году в университете по инициативе губернатора края Александра Усса был создан департамент комплексного изучения Арктики.