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"ТВЭЛ" направит на строительство объектов проекта "Прорыв" 4 млрд рублей в 2020 году

Проект в Северске предусматривает создание технологий нового поколения на базе замкнутого топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах

ТОМСК, 3 марта. /ТАСС/. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" в 2020 году направит порядка 4 млрд рублей на строительство в рамках уникального проекта ядерной энергетики "Прорыв", который реализуется на площадке Сибирского химического комбината (СХК) в Северске и предусматривает создание технологий нового поколения на базе замкнутого топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. Об этом журналистам во вторник сообщила президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова.

На площадках СХК в настоящее время идет строительство опытно-демонстрационного энергетического комплекса, возводится завод по производству смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива, на котором атомная энергетика будет работать в будущем, строятся реактор "БРЕСТ-300", комплекс по производству СНУП-топлива и комплекс по переработке отработавшего топлива.

"Стройка очень большая, только в этом году нам нужно освоить около 4 млрд рублей только строительных работ, это огромный объем. Все планы, поставленные перед нами, на прошлый год мы выполнили. Есть четкое понимание, что мы будем делать в этом году, модуль фабрикации выходит на предфинишный этап, мы завершаем все работы, которые приведут нас к монтажу оборудования в этом году. У нас есть уверенность, что в этом году мы оборудование смонтируем и приступим к его запуску", - сказала Никипелова.

Она отметила, что в ближайшее время планируется начать строительство реактора на быстрых нейтронах, основные поставщики оборудования для него определены.

Сибирский химкомбинат входит в состав "ТВЭЛ" и объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы СХК - обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива.

Компания "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 72 энергетических реактора в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.

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