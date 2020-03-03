20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Площадь пожара составила около 80 кв. м

БАРНАУЛ, 3 марта. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае проводят проверку по факту гибели при пожаре в городе Новоалтайске Алтайского края трех человек. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Ночью 3 марта в Новоалтайске загорелся частный дом. После тушения пожара с обширными термическими повреждениями обнаружены тела трех человек. Это 75-летний хозяин дома, его 73-летняя супруга, личность третьего погибшего устанавливается. Проводится доследственная проверка", - сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Назначена пожаро-техническая экспертиза.

По данным ГУ МЧС по региону, к моменту прибытия первого подразделения горела кровля дома, возгорание обнаружили поздно и пламя распространилось на большую площадь. Около получаса потребовалось для ликвидации открытого горения, площадь пожара составила около 80 квадратных метров.

Теги
РоссияАлтайский край
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
В Улан-Удэ установят памятники четырем Героям Советского Союза к 75-летию Победы
Торжественное открытие состоится 6 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС