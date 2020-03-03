Три человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 3 марта. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае проводят проверку по факту гибели при пожаре в городе Новоалтайске Алтайского края трех человек. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Ночью 3 марта в Новоалтайске загорелся частный дом. После тушения пожара с обширными термическими повреждениями обнаружены тела трех человек. Это 75-летний хозяин дома, его 73-летняя супруга, личность третьего погибшего устанавливается. Проводится доследственная проверка", - сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Назначена пожаро-техническая экспертиза.

По данным ГУ МЧС по региону, к моменту прибытия первого подразделения горела кровля дома, возгорание обнаружили поздно и пламя распространилось на большую площадь. Около получаса потребовалось для ликвидации открытого горения, площадь пожара составила около 80 квадратных метров.