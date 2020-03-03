Два сортировочных комплекса ТКО запустили на крупнейшем в Новосибирской области полигоне

НОВОСИБИРСК, 3 марта. /ТАСС/. Два мобильных сортировочных комплекса по сортировке ТКО для последующей переработки, утилизации или коммерческой реализации отходов производительностью до 20-25 тыс. тонн в год каждый, запустили на Гусинобродском полигоне в Новосибирске. Это первый проект механической сортировки именно на полигонах города, что поможет исключить ручной труд и определить процент эффективности выборки вторсырья, сообщила ТАСС во вторник председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова.

"Непосредственно на полигонах [Новосибирска установка комплексов] - это первый опыт сортировки механической. Это позволит изучить морфологию и понять, какой процент эффективности выборки вторсырья можно делать из объема отходов. После полугода работы планируется поставить на второй полигон такие же линии. Реализация этого проекта - замена ручной сортировки на механическую на обоих полигонах города Новосибирска", - сказала Сидорова.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во вторник на полигоне сообщил журналистам, что Новосибирск производит свыше 1 тыс. тонн мусора в сутки. По его словам, в городе два полигона, которые обслуживает муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" (МУП "САХ"). Предприятие занимается вывозом ТКО и утилизацией. Ввод сортировочных комплексов, отметил Локоть, позволит отбирать фракции для запуска во вторичную переработку. Комплексы способны обработать порядка 10% привозимого на Гусинобродский полигон мусора.

Cортировочные линии передал в аренду МУП "САХ" "Ростелеком". Как пояснили ТАСС в "Ростелекоме", срок договора аренды - 36 месяцев. После этого предприятие может выкупить комплексы для дальнейшего использования. Максимальная производительность одной линии составляет до 250 кубометров в сутки (до 20-25 тыс. тонн в год). Отличительной особенностью оборудования является мобильность. При необходимости его можно быстро перебазировать.