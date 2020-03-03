Красноярский край в 2021 году подключит все госучреждения к широкополосному интернету

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Власти Красноярского края намерены подключить к широкополосному доступу в интернет все государственные учреждения, включая школы и объекты медицины в районах крайнего Севера, к концу 2021 года. Об этом на региональном этапе всероссийского Open Innovations Startup Tour сообщил министр цифрового развития края Николай Распопин.

Во многих арктических поселках Красноярского края в настоящий момент нет не только широкополосного интернета, но и мобильной связи. Это связанно со сложными географическими и климатическими условиями в красноярской Арктике. В 2020 году в рамках пилотного проекта в таймырском поселке Усть-Авам и эвенкийском Ессей, где большинство жителей являются представителями коренных малочисленных народов Севера, будут впервые подключены к сотовой связи, будут построены антенно-мачтовые сооружения, которые позволят обеспечить эти населенные пункты связью.

"Важный показатель - подключение государственных учреждений. Это школы, больницы, акушерские пункты, сельсоветы, это все государственные учреждения, которые в 2021 году будут подключены к высокоскоростным средствам связи, абсолютно все и на крайнем Севере, и в больших городах", - сказал Распопин.

По его словам, в 2019 году было подключено порядка 500 объектов, в этом году планируется подключить более 700 учреждений, завершить работу планируется в 2021 году. "Таким образом к концу 2021 года все государственные учреждения будут подключены к высокоскоростным каналам связи", - подчеркнул он.

Министр отметил, что в рамках проектах будут создаваться опорные пункты обработки данных, которые позволят развивать государственные цифровые сервисы. Как сообщал ТАСС, инвестиции в Красноярском крае в этот проект до конца 2021 года составят более 2 млрд рублей.

О нацпроекте

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

Всероссийский Open Innovations Startup Tour

Региональный этап, организованный фондом "Сколково" и АНО "Сколково форум", пройдет в Красноярске 3-4 марта. Во вторник в рамках мероприятия прошла панельная дискуссия "Регион как опорная точка перехода к цифровой экономике". Мероприятия проходит в Красноярском региональном инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе (КРИТБИ), который является региональным оператором фонда "Сколково".

Open Innovations Startup Tour - самый масштабный проект в России и странах СНГ, направленный на распространение культуры технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов. В этом году региональные этапы проекта пройдут также во Владивостоке, Архангельске, Иваново, Перми, Иннополисе, Екатеринбурге, Уфе, Томске и Краснодаре.