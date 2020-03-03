Алтайский край направит более 1 млрд рублей на покупку квартир для детей-сирот

БАРНАУЛ, 3 марта. /ТАСС/. Алтайский край получит дополнительное финансирование от федерального центра на покупку квартир детям-сиротам. Общая сумма, которую регион направит в 2020 году на приобретение жилья для этой категории граждан, превысит 1 млрд рублей, сообщил во вторник на коллегии по вопросам строительной отрасли министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Иван Гилев.

По словам Гилева, в приобретении жилья для сирот, достигших 18 лет, есть проблемы - в крае строится очень мало жилья того формата, который по законодательству подходит для этих закупок. Кроме того, в регионе идет прирост этой категории граждан. Как пояснили ТАСС в Минстрое региона, в крае в общей сложности 7,6 тыс. сирот, нуждающихся в жилье, и из них 5,6 тыс. уже достигли 18 лет, они подлежат незамедлительному обеспечению жильем.

"Сегодня Минпросвещения РФ приняло решение о дополнительном финансировании Алтайского края в размере 648 млн рублей на приобретение квартир для детей-сирот. На эти цели в бюджете края будет заложено [в 2020 году] более 1 млрд рублей, мы должны приобрести порядка 800 квартир. Это вызов, который мы должны преодолеть", - сказал Гилев.

Он подчеркнул, что предоставление квартир для детей-сирот - острая проблема для Алтайского края. Последние два года в регионе кратно увеличивали расходы на эти цели - если раньше покупали по 180-200 квартир, то по итогам 2019 года приобретена и предоставлена детям-сиротам 401 квартира.

Как ранее сообщали в аппарате омбудсмена, одна из проблем в крае - взаимодействие со строительными компаниями, которые отказываются работать по госзаказу в этой сфере, так как считают неприемлемыми условия контрактов. Кроме того, в законодательстве учтены социальные особенности этой категории людей - в одном доме допускается не более 20% квартир для передачи для людей со статусом сирот.