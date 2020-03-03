Финансирование здравоохранения в Алтайском крае в 2020 году увеличат на 24%

БАРНАУЛ, 3 марта. /ТАСС/. Инвестиции в развитие здравоохранения в Алтайском крае в 2020 году увеличат на 24% по сравнению с 2019 годом - в этом году они составят 12,4 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"В 2019 году в общей сложности на развитие здравоохранения в крае было направлено 10 млрд рублей, в этом году закладывалась изначально такая же сумма, но позднее власти края приняли решение выделить дополнительно 2,4 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в Минздраве края, дополнительные 2,4 млрд планируется направить на покупку оборудования, капремонты, автотранспорт и на дополнительный закуп необходимых лекарственных препаратов. Также средства направят на два важных направления: капремонты межрайонных медицинских центров и фельдшерско-акушерских пунктов, которые были переданы на краевой уровень с муниципального.

Как поясняет пресс-служба правительства региона, дополнительное выделение средств на медицину было одобрено губернатором региона Виктором Томенко. Также, как уточняет ведомство, на эти средства будет реализовываться территориальная программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи. Так, порядка 100 млн рублей направят на покупку транспорта для медицинских организаций.