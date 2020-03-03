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Минприроды: ликвидацией ртутного загрязнения в Усолье-Сибирском займется "Росатом"

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин заявил, что госкорпорация имеет для этого "самые большие возможности и практику"
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин Владимир Гердо/ТАСС
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Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
© Владимир Гердо/ТАСС

ИРКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" займется ликвидацией загрязнения, в том числе очага ртути, который остался в городе Усолье-Сибирском после банкротства предприятия "Усольехимпром". Об этом во вторник журналистам заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

На "Усольехимпроме" находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Кроме того, там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. Периодически здесь происходят утечки ядовитых веществ. В Усолье-Сибирском с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ.

"Росатом" <...>, конечно, будет определен, я уверен, как единственный исполнитель, потому что не так много компаний, которые могут заниматься отходами первого и второго класса опасности. "Росатом" имеет самые большие возможности и практику", - сказал Кобылкин.

Министр подчеркнул, что рекультивацию необходимо начать в кратчайшие сроки.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке открылось предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. Сейчас оба предприятия находятся в процедуре банкротства.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияИркутская область
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