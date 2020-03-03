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Аэропорту Абакана предложили присвоить имя Героя СССР Тихонова или летчика Аткнина

Выбирать будут жители и гости Хакасии, окончательное решение утверждается президентом России

ТАСС, 3 марта. Международному аэропорту федерального значения Абакан в Хакасии предложили присвоить имя Героя Советского Союза Василия Тихонова или заслуженного пилота России Павла Аткнина, сообщил во вторник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.

В 2018 году проводился федеральный конкурс "Великие имена России", в ходе которого были определены имена выдающихся соотечественников и присвоены 46 аэропортам России. В общенародном интернет-голосовании, по данным сайта проекта, приняли участие 6 млн россиян.

"Примерно год назад в России стартовала кампания по присвоению имен ряду аэропортов. В мой адрес поступило обращение ряда общественных организаций с предложением присвоить имя и нашему аэропорту. Предложены две кандидатуры уроженцев Хакасии: Герой Советского Союза Василий Гаврилович Тихонов, заслуженный пилот РФ Петр Алексеевич Аткнин, - написал Коновалов, добавив, что выбирать имя аэропорту будут жители и гости республики путем голосования. - Окончательное решение о присвоении имен выдающихся деятелей <...> аэропортам утверждается президентом РФ".

Тихонов родился в 1909 году на юге Енисейской губернии. В 1941 году участвовал в бомбардировке важных военных и промышленных объектов нацисткой Германии. В августе 1941 года он в составе 81-й дальнебомбардировочной авиадивизии совершил три успешных боевых вылета на Берлин, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего за годы войны генерал Тихонов выполнил 21 боевой вылет. Умер в 1976 году, похоронен в Абакане.

Аткнин - уроженец Хакасии, родился в 1953 году. В 1976-1999 году работал пилотом гражданской авиации. За это время его налет в качестве пилота составил более 10 тыс. часов. Умер в 2009 году в Абакане.

Теги
РоссияХакасияКоновалов, Валентин Олегович
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