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Четырех жителей Томска осудили за организацию экстремистского сообщества

Двое из них получили реальные сроки лишения свободы

ТОМСК, 3 марта. /ТАСС/. Четверо жителей Томска осуждены за призывы к экстремизму в интернете и организацию экстремистского сообщества, которое они создали в подростковом возрасте. На момент вынесения приговора фигуранты дела достигли совершеннолетия, двое из них приговорены судом к реальным срокам лишения свободы, сообщается во вторник на официальном сайте следственного управления СК РФ по Томской области.

"Как установлено следствием и судом, в Томске была сформирована и осуществляла свою преступную деятельность группа лиц, объединившаяся в сообщество под названием Vesna Crew. Группа состояла из четырех подростков в возрасте от 16 до 17 лет. В своей деятельности члены указанного сообщества придерживались идеологии, сутью которой было размещение в сети интернет видеороликов экстремистской направленности собственного производства, содержащих факты совершения членами сообщества актов вандализма в отношении имущества лиц неславянской внешности, а также насильственных действий в отношении указанных лиц и представителей определенных социальных групп, в том числе с применением в качестве оружия подручных средств", - говорится в сообщении.

Преступления были совершены в 2016-2017 годах и выявлены сотрудниками УФСБ по Томской области, на основе их материалов были возбуждены 15 уголовных дел, в ходе следствия они объединены в одно производство.

Фигуранты дела признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества"), ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), ч. 1 п. "а", "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), ч. 2 ст. 282.1 УК РФ ("Участие в экстремистском сообществе"). Организатор сообщества приговорен к 4 годам лишения свободы, один из участников - к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Еще двум участникам экстремистского сообщества суд назначил условные меры наказания.

Теги
РоссияТомская область
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