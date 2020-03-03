В Красноярском крае возбудили уголовное дело после нападения на ребенка бродячих собак

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело после нападения на ребенка бродячих собак в Ачинске Красноярского края. Четырехлетнюю девочку собака укусила за лицо, сообщила во вторник пресс-служба регионального ГСУ СК.

По данным СК, нападение произошло в конце января. Девочка и ее десятилетний брат гуляли на улице. Неожиданно появилась стая бродячих собак, одна из них укусила ребенка за лицо. По данным врачей, ребенку нанесен легкий вред здоровью.

В СК отметили, что следователем опрошены чиновники мэрии Ачинска, ответственные за контроль по содержанию безнадзорных животных, изъята документация по деятельности подрядной организации, осуществляющей отлов животных.

Зимой в Красноярском крае обострилась ситуация с бродячими собаками, 22 февраля в Красноярске в одном из дворов было найдено тело женщины с характерными для укусов животных следами, через несколько дней - тело мужчины со следами укусов собак. В отношении руководителя городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгения Петрюка было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", он взят под домашний арест на два месяца. По предварительной версии следствия, чиновник не организовал отлов бездомных животных и не контролировал работу приюта "Бездомный пес" по отлову и содержанию собак. 28 февраля в отдельных микрорайонах города был введен режим ЧС.