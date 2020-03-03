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Распространение коронавируса нового типа

Полеты между Монголией и Иркутском отменили из-за распространения коронавируса

Решение приняла монгольская сторона
Здание аэропорта Иркутска Кирилл Шипицин/ТАСС
Описание
Здание аэропорта Иркутска
© Кирилл Шипицин/ТАСС

ТАСС, 3 марта. Авиасообщение между Улан-Батором и Иркутском приостановлено до 11 марта по решению монгольской стороны. Соответствующее распоряжение поступило в международный аэропорт Иркутска во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

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"У нас было около 12 ежедневных рейсов между Иркутском и Улан-Батором. Авиасообщение приостановлено в связи с распространением коронавируса, письмо об этом пришло нам сегодня. Это направление было довольно популярным. Перевозчиком выступала монгольская авиакомпания", - сообщили в пресс-службе. Разработанная в России тест-система для выявления вируса была направлена в Монголию в понедельник. По состоянию на 26 февраля 61 человек в Монголии находится под наблюдением с подозрением на наличие коронавирусной инфекции, среди них среди них два гражданина Италии.

 

Теги
РоссияМонголияИркутская областьРаспространение коронавируса нового типа
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