Полеты между Монголией и Иркутском отменили из-за распространения коронавируса

"У нас было около 12 ежедневных рейсов между Иркутском и Улан-Батором. Авиасообщение приостановлено в связи с распространением коронавируса, письмо об этом пришло нам сегодня. Это направление было довольно популярным. Перевозчиком выступала монгольская авиакомпания", - сообщили в пресс-службе. Разработанная в России тест-система для выявления вируса была направлена в Монголию в понедельник. По состоянию на 26 февраля 61 человек в Монголии находится под наблюдением с подозрением на наличие коронавирусной инфекции, среди них среди них два гражданина Италии.